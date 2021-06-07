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Irkçı İngiliz kriketçiye geçici uzaklaştırma

Sosyal medya platformu Twitter'da ırkçı paylaşımlar yaptığı belirlenen İngiliz kriketçi Ollie Robinson, geçici olarak uluslararası turnuvalardan uzaklaştırıldı.

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07.06.2021 11:45:21
Irkçı İngiliz kriketçiye geçici uzaklaştırma

Sosyal medya platformu Twitter'da ırkçı paylaşımlar yaptığı belirlenen İngiliz kriketçi Ollie Robinson, geçici olarak uluslararası turnuvalardan uzaklaştırıldı.

İngiltere ve Galler Kriket Kurulundan yapılan açıklamada, hakkında disiplin soruşturması yürütülen 27 yaşındaki sporcunun milli takım kampından ayrılacağı belirtildi.

2012 ve 2013 yıllarına ait ırkçı ve cinsiyetçi paylaşımları ortaya çıkan Robinson, kamuoyunda tepki görmesinin ardından özür dileyerek, "Oldukça üzgünüm ve bugün kesinlikle dersimi aldım." açıklamasını yapmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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