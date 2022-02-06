İrfan Can Kahveci'de kırık tespit edildi
Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin omuz başında non-deplase kırık tespit edildiğini duyurdu.
2022-02-06 15:55:10
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Medipol Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan görüntülemesinde omuz başında non-deplase kırık tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı. .
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