Inter - Sampdoria maçını canlı izle! İtalya Serie A

İtalya Serie A'da 38.hafta maçında Inter kendi saha ve taraftarı önünde Sampdoria'yı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Inter-Sampdoria maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Inter-Sampdoria maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da 38.hafta maçında Inter kendi saha ve taraftarı önünde Sampdoria'yı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Inter-Sampdoria maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Inter-Sampdoria maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Inter - Sampdoria maçı hangi gün ve saatte?

İtalya Serie A'da son hafta maçında Inter - Sampdoria karşılaşıyor. Birçok taraftarında yakından takip edeceği bu zorlu müsabaka bu akşam saat 19:00'da oynanacak.

Inter-Sampdoria muhtemel 11'ler

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Vieira; Candreva, Thorsby, Rincon, Sabiri; Quagliarella

Inter - Sampdoria maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Şampiyonluğu yakından ilgilendiren Inter - Sampdoria maçı S Sport Plus ve S Sport 2'den naklen yayınlanacak. .