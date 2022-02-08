İnter - Roma maçı şifresiz nasıl izlenir?
İtalya Kupası'nda çeyrek final maçında İnter kendi saha ve seyircisi önünde Roma'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakanın hangi kanalda olduğuna dair araştırma yapıyor. Peki bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?
2022-02-08 21:07:08
İtalya Kupası'nda çeyrek final maçında İnter kendi saha ve seyircisi önünde Roma'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakanın hangi kanalda olduğuna dair araştırma yapıyor. Peki bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
İnter - Roma maçı ne zaman saat kaçta?
İnter - Roma maçı bugün 23.00'da oynanacak.
İnter - Roma maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
İnter - Roma maçı TRT SPOR'dan şifresiz olarak izlenebilecek. .
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