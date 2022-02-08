DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Burnley - Manchester United maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Benzine 71 kuruş zam
İnter - Roma maçı şifresiz nasıl izlenir?
Standard Poor's: ECB faiz artışına kapı açıyor
İşkence iddialarına ilişkin açıklama
Bakan Dönmez: 7 köyde çalışmalar sürüyor
Süleymaniye Camii'nin yanında yükselen inşaat mühürlendi
Pfizer, bu yıl 54 milyar dolar gelir bekliyor
Oscar adayları açıklandı
Alim, Şeyh Muhammed Konyevi vefat etti
Zelenskiy’den yeni zirve açıklaması
Benzine zam geldi mi? Benzin ne kadar oldu? Benzine ne kadar kaç kuruş zam geldi?
Fitch’ten ‘Rus bankalarına ağır yaptırım’ yorumu
İngiliz ekonomist Ash: 'Bakan Nebati Londra'da iyi iş çıkardı'
Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a 250 bin TL'lik tazminat davası

TIMETURK / SPOR / İnter - Roma maçı şifresiz nasıl izlenir?

İnter - Roma maçı şifresiz nasıl izlenir?

İtalya Kupası'nda çeyrek final maçında İnter kendi saha ve seyircisi önünde Roma'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakanın hangi kanalda olduğuna dair araştırma yapıyor. Peki bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?

11 Dakika Önce
2022-02-08 21:07:08
İnter - Roma maçı şifresiz nasıl izlenir?

İtalya Kupası'nda çeyrek final maçında İnter kendi saha ve seyircisi önünde Roma'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakanın hangi kanalda olduğuna dair araştırma yapıyor. Peki bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İnter - Roma maçı ne zaman saat kaçta?

İnter - Roma maçı bugün 23.00'da oynanacak.

İnter - Roma maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

İnter - Roma maçı TRT SPOR'dan şifresiz olarak izlenebilecek. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş