İnter - Roma maçı şifresiz nasıl izlenir?

İtalya Kupası'nda çeyrek final maçında İnter kendi saha ve seyircisi önünde Roma'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakanın hangi kanalda olduğuna dair araştırma yapıyor. Peki bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?