İnter - Milan maçını canlı izle! İtalya Kupası

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında İnter kendi taraftarı önünde ezeli rakibi Milan'ı konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakanın hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki İnter - Milan maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?