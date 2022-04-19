DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İnter - Milan maçını canlı izle! İtalya Kupası
Liverpool - Manchester United maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig
DyorEX Avantajları Nelerdir?
Biden, 'tekrar başkan adayı olacağım' demiş
İngiltere’den Moskova Borsası açıklaması
21 yaşındaki öğrencinin cesedi ırmakta bulundu
Gezmek için Sultanahmet Camii’ne gelen Arjantinli Buzarquis Müslüman oldu
Evlat nöbetindeki aile sayısı 285 oldu
MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi
5-6 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı kapalı mı? Aile hekimleri 5 Mayıs-6 Mayıs'ta grevde mi? Neden kapalı? Aile Sağlığı Merkezleri 5-6 Mayıs'ta çalışıyor mu?
'Eti ilaç' denilerek avlanıyor, Prof. Satar'dan uyarı
İstanbul'da depremde en riskli ilçeler hangileri? Olası İstanbul depreminde hangi bölgeler riskli?
Lema Clinic ile Mükemmel Gülüş
Borsa kapanış rekorunu tazeledi
Ayasofya Camii'nin 'İmparatorluk Kapısı' tahrip edildi

İSTANBUL

19:54:00

İftar vakti

BURSA

19:53

04:42
19:53
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:37

04:27
19:37
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:20

04:11
19:20
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:03

03:54
19:03
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:50

03:51
18:50
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:54:00

İftar vakti

ANKARA

19:37

04:27
SAHUR
19:37
İFTAR

TIMETURK / SPOR / İnter - Milan maçını canlı izle! İtalya Kupası

İnter - Milan maçını canlı izle! İtalya Kupası

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında İnter kendi taraftarı önünde ezeli rakibi Milan'ı konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakanın hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki İnter - Milan maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

6 Dakika Önce
2022-04-19 20:56:30
İnter - Milan maçını canlı izle! İtalya Kupası

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında İnter kendi taraftarı önünde ezeli rakibi Milan'ı konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakanın hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki İnter - Milan maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İnter - Milan maçı hangi gün ve saatte?

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında İnter - Milan karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadele bu akşam saat 22:00'da oynanacak.

İnter - Milan maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İnter - Milan maçı TRT SPOR ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş