İnter - Liverpool maçını canlı izle! EXXEN CANLI
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İnter kendi saha ve seyircisi önünde İngiliz ekibi Liverpool'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki İnter - Liverpool maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-02-16 21:47:35
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İnter kendi saha ve seyircisi önünde İngiliz ekibi Liverpool'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki İnter - Liverpool maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
İnter - Liverpool maçı hangi gün ve saatte?
İnter - Liverpool maçı 16 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'da oynanacak.
İnter - Liverpool maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
İnter - Liverpool maçı EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. .
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