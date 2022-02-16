İnter - Liverpool maçını canlı izle! EXXEN CANLI

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İnter kendi saha ve seyircisi önünde İngiliz ekibi Liverpool'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki İnter - Liverpool maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?