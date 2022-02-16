Inter - Liverpool maçı ne zaman saat kaçta? Inter-Liverpool maçı hangi kanalda?

Inter-Liverpool maçı ne zaman saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu heyecan verici şekilde devam ediyor. Yakından takip edilen Şampiyonlar Ligi maçlarının en merak edilenlerinden biri de Inter - Liverpool oldu. Peki Inter - Liverpool karşılaması ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Inter - Liverpool maçı şifreli kanalda mı, Exxen'de mi? İşte detaylar...