Inter - Liverpool maçı ne zaman saat kaçta? Inter-Liverpool maçı hangi kanalda?
Inter-Liverpool maçı ne zaman saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu heyecan verici şekilde devam ediyor. Yakından takip edilen Şampiyonlar Ligi maçlarının en merak edilenlerinden biri de Inter - Liverpool oldu. Peki Inter - Liverpool karşılaması ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Inter - Liverpool maçı şifreli kanalda mı, Exxen'de mi? İşte detaylar...
2022-02-16 14:00:38
Inter-Liverpool maçı ne zaman saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu heyecan verici şekilde devam ediyor. Yakından takip edilen Şampiyonlar Ligi maçlarının en merak edilenlerinden biri de Inter - Liverpool oldu. Peki Inter - Liverpool karşılaması ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Inter - Liverpool maçı şifreli kanalda mı, Exxen'de mi? İşte detaylar...
Inter - Liverpool maçı ne zaman saat kaçta?
Inter ile Liverpool bu gece TSİ 23.00'te oynanacak. Giuseppe Meazza'da yapılacak maçın hakemi Polonyalı Szymon Marciniak olacak.
Inter-Liverpool maçı hangi kanalda?
Inter-Liverpool maçı Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Maçın ilk 11'leri kesin olarak belirtilmedi fakat muhtemel 11'ler aşağıdaki gibi olacak.
Inter: Handanovic, Skriniar, Vrij, Bastoni, Dumfries, Vidal, Brozovic, Perisic, Hakan Çalhanoğlu, Martinez, Dzeko
Liverpool: Alisson, Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Mane, Salah, Jota .
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