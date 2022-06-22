DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,3440 ₺

EURO

18,3761 ₺

ALTIN

1.024,77 ₺

BİST

2.574,30 ₺

TIMETURK / SPOR / İngiltere U19 - Sırbistan U19 maçını canlı izle! AVRUPA ŞAMPİYONASI

İngiltere U19 - Sırbistan U19 maçını canlı izle! AVRUPA ŞAMPİYONASI

UEFA Avrupa U19 Şampiyonası B grubunda mücadele eden İngiltere U19 ile Sırbistan U19 kozlarını paylaşıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından İngiltere U19 - Sırbistan U19 maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki İngiltere U19 - Sırbistan U19 maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-06-22 18:03:41
İngiltere U19 - Sırbistan U19 maçını canlı izle! AVRUPA ŞAMPİYONASI

UEFA Avrupa U19 Şampiyonası B grubunda mücadele eden İngiltere U19 ile Sırbistan U19 kozlarını paylaşıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından İngiltere U19 - Sırbistan U19 maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki İngiltere U19 - Sırbistan U19 maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İngiltere U19 - Sırbistan U19 maçı ne zaman saat kaçta?

U19 Avrupa Şampiyonasında İngiltere U19 - Sırbistan U19 kozlarını paylaşıyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele bu akşam saat 21:00'da oynanacak.

İngiltere U19 - Sırbistan U19 maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İngiltere U19 - Sırbistan U19 maçı TRT SPOR'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş