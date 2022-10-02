İngiltere Premier Lig | Manchester City - Manchester United maçını canlı izle

İngiltere Premier Lig'in 9.haftası dev derbiye sahne oluyor. Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde ezeli rakibi Manchester United'ı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Manchester City - Manchester United maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Manchester City - Manchester United maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?