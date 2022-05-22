İngiltere Premier Lig'de şampiyon Manchester City! 3-2
İngiltere Premier Lig'de Manchester City kendi taraftarı önünde Aston Villa'yı 3-2 mağlup ederek Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etti.
2022-05-22 19:55:45
İngiltere Premier Lig'de Manchester City kendi taraftarı önünde Aston Villa ile karşılaştı.
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Manchester City kendi evinde 2- mağlup düştüğü maçta Aston Villa'yı 3-2 mağlup ederek Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Manchester City'e şampiyoluğu getiren golleri İlkay Gündoğan'ın iki golü ve Rodri'den geldi. .
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