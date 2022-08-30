DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,1744 ₺

EURO

18,2048 ₺

ALTIN

1.011,20 ₺

BİST

3.164,96 ₺

TIMETURK / SPOR / İngiltere Millî Futbol Takımı Kadrosunda Kimler Var? İngiltere Milli Takımı

İngiltere Millî Futbol Takımı Kadrosunda Kimler Var? İngiltere Milli Takımı

İngiltere Milli Takımı, İngiltere'yi ulusal organizasyonlarda temsil eden bir futbol takımıdır. 1872 yılında kurulmasıyla dünyanın en eski millî takımı unvanına sahiptir. İngiltere Milli Takımı kaç kez şampiyon oldu? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte ayrıntılar.

14 Saat Önce
2022-08-30 01:53:49
İngiltere Millî Futbol Takımı Kadrosunda Kimler Var? İngiltere Milli Takımı

İngiltere Milli Takımı Kaç Kez Şampiyon Oldu?

İngiltere Milli Takımı 1966 yılında FIFA Dünya Kupası finalinde Almanya'yı mağlup ederek tarihindeki tek Dünya Şampiyonluğu'nu kazanmıştır. İngiltere millî takımı, en farklı galibiyetini 1882 yılında İrlanda'yı 13-0 yenerek elde etmiştir.

Teknik Ekip

  • Teknik direktör İngiltere Gareth Southgate
  • Yardımcı antrenör İngiltere Steve Holland
  • Kaleci antrenörü Galler Martyn Margetson
  • Birinci takım doktoru İngiltere Ian Beasley
  • Fitness antrenörü İngiltere Chris Neville
  • Masör İngiltere Mark Sertori
  • Fizyoterapist İngiltere Gary Lewin

İngiltere Milli Futbol Takımı Kadrosu

 

Mevki

Futbolcu

Doğum tarihi (yaş)

Maç

Gol

Kulüp

1

KL

Jordan Pickford

7 Mart 1994 (28 yaşında)

21

0

İngiltere Everton

13

KL

Tom Heaton

15 Nisan 1986 (36 yaşında)

3

0

İngiltere Aston Villa

22

KL

Nick Pope

19 Nisan 1992 (30 yaşında)

1

0

İngiltere Burnley

2

DF

Trent Alexander-Arnold

7 Ekim 1998 (23 yaşında)

7

1

İngiltere Liverpool

3

DF

Ben Chilwell

21 Aralık 1996 (25 yaşında)

8

0

İngiltere Leicester City

5

DF

Michael Keane

11 Ocak 1993 (29 yaşında)

9

1

İngiltere Everton

6

DF

Harry Maguire

5 Mart 1993 (29 yaşında)

22

1

İngiltere Manchester United

12

DF

Kieran Trippier

19 Eylül 1990 (31 yaşında)

17

1

İspanya Atlético Madrid

14

DF

Danny Rose

2 Temmuz 1990 (32 yaşında)

28

0

İngiltere Tottenham Hotspur

15

DF

Joe Gomez

23 Mayıs 1997 (25 yaşında)

7

0

İngiltere Liverpool

16

DF

Tyrone Mings

13 Mart 1993 (29 yaşında)

0

0

İngiltere Aston Villa

4

OS

Declan Rice

14 Ocak 1999 (23 yaşında)

5

0

İngiltere West Ham United

8

OS

Jordan Henderson

17 Haziran 1990 (32 yaşında)

53

0

İngiltere Liverpool

10

OS

Ross Barkley

5 Aralık 1993 (28 yaşında)

31

4

İngiltere Chelsea

17

OS

Harry Winks

2 Şubat 1996 (26 yaşında)

3

0

İngiltere Tottenham Hotspur

18

OS

Mason Mount

10 Ocak 1999 (23 yaşında)

2

0

İngiltere Chelsea

19

OS

Alex Oxlade-Chamberlain

15 Ağustos 1993 (29 yaşında)

33

6

İngiltere Liverpool

20

OS

James Maddison

23 Kasım 1996 (25 yaşında)

0

0

İngiltere Leicester City

7

FV

Raheem Sterling

8 Aralık 1994 (27 yaşında)

53

10

İngiltere Manchester City

9

FV

Harry Kane (Kaptan)

28 Temmuz 1993 (29 yaşında)

41

26

İngiltere Tottenham Hotspur

11

FV

Jadon Sancho

25 Mart 2000 (22 yaşında)

8

2

Almanya Borussia Dortmund

21

FV

Marcus Rashford

31 Ekim 1997 (24 yaşında)

34

7

İngiltere Manchester United

23

FV

Callum Wilson

27 Şubat 1992 (30 yaşında)

3

1

İngiltere AFC Bournemouth

  .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş