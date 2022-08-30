İngiltere Millî Futbol Takımı Kadrosunda Kimler Var? İngiltere Milli Takımı
İngiltere Milli Takımı, İngiltere'yi ulusal organizasyonlarda temsil eden bir futbol takımıdır. 1872 yılında kurulmasıyla dünyanın en eski millî takımı unvanına sahiptir. İngiltere Milli Takımı kaç kez şampiyon oldu? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte ayrıntılar.
2022-08-30 01:53:49
İngiltere Milli Takımı Kaç Kez Şampiyon Oldu?
İngiltere Milli Takımı 1966 yılında FIFA Dünya Kupası finalinde Almanya'yı mağlup ederek tarihindeki tek Dünya Şampiyonluğu'nu kazanmıştır. İngiltere millî takımı, en farklı galibiyetini 1882 yılında İrlanda'yı 13-0 yenerek elde etmiştir.
Teknik Ekip
- Teknik direktör İngiltere Gareth Southgate
- Yardımcı antrenör İngiltere Steve Holland
- Kaleci antrenörü Galler Martyn Margetson
- Birinci takım doktoru İngiltere Ian Beasley
- Fitness antrenörü İngiltere Chris Neville
- Masör İngiltere Mark Sertori
- Fizyoterapist İngiltere Gary Lewin
İngiltere Milli Futbol Takımı Kadrosu
|
№
|
Mevki
|
Futbolcu
|
Doğum tarihi (yaş)
|
Maç
|
Gol
|
Kulüp
|
1
|
KL
|
Jordan Pickford
|
7 Mart 1994 (28 yaşında)
|
21
|
0
|
İngiltere Everton
|
13
|
KL
|
Tom Heaton
|
15 Nisan 1986 (36 yaşında)
|
3
|
0
|
İngiltere Aston Villa
|
22
|
KL
|
Nick Pope
|
19 Nisan 1992 (30 yaşında)
|
1
|
0
|
İngiltere Burnley
|
2
|
DF
|
Trent Alexander-Arnold
|
7 Ekim 1998 (23 yaşında)
|
7
|
1
|
İngiltere Liverpool
|
3
|
DF
|
Ben Chilwell
|
21 Aralık 1996 (25 yaşında)
|
8
|
0
|
İngiltere Leicester City
|
5
|
DF
|
Michael Keane
|
11 Ocak 1993 (29 yaşında)
|
9
|
1
|
İngiltere Everton
|
6
|
DF
|
Harry Maguire
|
5 Mart 1993 (29 yaşında)
|
22
|
1
|
İngiltere Manchester United
|
12
|
DF
|
Kieran Trippier
|
19 Eylül 1990 (31 yaşında)
|
17
|
1
|
İspanya Atlético Madrid
|
14
|
DF
|
Danny Rose
|
2 Temmuz 1990 (32 yaşında)
|
28
|
0
|
İngiltere Tottenham Hotspur
|
15
|
DF
|
Joe Gomez
|
23 Mayıs 1997 (25 yaşında)
|
7
|
0
|
İngiltere Liverpool
|
16
|
DF
|
Tyrone Mings
|
13 Mart 1993 (29 yaşında)
|
0
|
0
|
İngiltere Aston Villa
|
4
|
OS
|
Declan Rice
|
14 Ocak 1999 (23 yaşında)
|
5
|
0
|
İngiltere West Ham United
|
8
|
OS
|
Jordan Henderson
|
17 Haziran 1990 (32 yaşında)
|
53
|
0
|
İngiltere Liverpool
|
10
|
OS
|
Ross Barkley
|
5 Aralık 1993 (28 yaşında)
|
31
|
4
|
İngiltere Chelsea
|
17
|
OS
|
Harry Winks
|
2 Şubat 1996 (26 yaşında)
|
3
|
0
|
İngiltere Tottenham Hotspur
|
18
|
OS
|
Mason Mount
|
10 Ocak 1999 (23 yaşında)
|
2
|
0
|
İngiltere Chelsea
|
19
|
OS
|
Alex Oxlade-Chamberlain
|
15 Ağustos 1993 (29 yaşında)
|
33
|
6
|
İngiltere Liverpool
|
20
|
OS
|
James Maddison
|
23 Kasım 1996 (25 yaşında)
|
0
|
0
|
İngiltere Leicester City
|
7
|
FV
|
Raheem Sterling
|
8 Aralık 1994 (27 yaşında)
|
53
|
10
|
İngiltere Manchester City
|
9
|
FV
|
Harry Kane (Kaptan)
|
28 Temmuz 1993 (29 yaşında)
|
41
|
26
|
İngiltere Tottenham Hotspur
|
11
|
FV
|
Jadon Sancho
|
25 Mart 2000 (22 yaşında)
|
8
|
2
|
Almanya Borussia Dortmund
|
21
|
FV
|
Marcus Rashford
|
31 Ekim 1997 (24 yaşında)
|
34
|
7
|
İngiltere Manchester United
|
23
|
FV
|
Callum Wilson
|
27 Şubat 1992 (30 yaşında)
|
3
|
1
|
İngiltere AFC Bournemouth
YORUMLAR (0)