İngiltere Millî Futbol Takımı Kadrosunda Kimler Var? İngiltere Milli Takımı

İngiltere Milli Takımı, İngiltere'yi ulusal organizasyonlarda temsil eden bir futbol takımıdır. 1872 yılında kurulmasıyla dünyanın en eski millî takımı unvanına sahiptir. İngiltere Milli Takımı kaç kez şampiyon oldu? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte ayrıntılar.