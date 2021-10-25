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İngiliz medyası: Manchester United sahadan silindi

İngiliz medyası Manchester United-Liverpool karşılaşmasını manşetlere taşıdı. Eleştiri okları Solksjaer'e yöneldi

44 Dakika Önce
2021-10-25 18:48:20
İngiliz medyası: Manchester United sahadan silindi

Cristiano Ronaldolu Manchester United, kendi saha ve seyircisi önünde Liverpool'a 5-0 mağlup oldu. Mısırlı oyuncu Salah'ın hat-trick yaptığı karşılaşmaya Ole Gunnar Solskjaer'in tercihleri damga vurdu.

Liverpool, şampiyonluk yolunda çok önemli bir üç puan aldı. Cristiano Ronaldo, Paul Pogba, Sancho, Martial, Varane gibi yıldızları kadrosunda barındıran Manchester United, dün akşam Liverpool karşısında bozguna uğradı. Guardian, BBC Sport, The Sun ve The Telegraph, maçı manşetlerine taşıdı.

Guardian gazetesi, maçta 3 gol atan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın performansını öne çıkararak, "Salah'ın hat-trick'i sayesinde Liverpool, Manchester United'ı sahadan sildi." başlığıyla haberi okuyucularına duyurdu.

Manchester Unitedlı taraftarların, skorun ilk yarı sonunda 4-0 olmasının ardından takımlarını ıslıkladığının hatırlatıldığı haberde, "Salah'ın, Liverpool'un beşinci, kendinin üçüncü golünü maçın henüz 50. dakikasında atması, skor farkının daha da büyüyebileceğini gösterdi. Pogba'nın atılmasının ardından 60. dakikadan itibaren sahada 10 kişi kalan Manchester United'da taraftarlar için kabus dolu bir gece oldu." ifadeleri kullanıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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