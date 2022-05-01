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İnegölspor - Vanspor FK maçını canlı izle! 2.Lig

TFF 2.Lig'in 37.haftasında İnegölspor kendi saha ve seyircisi önünde play off mücadelesi veren Vanspor FK'yı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki İnegölspor - Vanspor FK maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

1 Saat Önce
2022-05-01 14:35:56
İnegölspor - Vanspor FK maçını canlı izle! 2.Lig

TFF 2.Lig'in 37.haftasında İnegölspor kendi saha ve seyircisi önünde play off mücadelesi veren Vanspor FK'yı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki İnegölspor - Vanspor FK maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İnegölspor - Vanspor FK maçı hangi gün ve saatte?

İnegölspor - Vanspor FK maçı 1 Mayıs Pazar günü saat 15:00'da oynanacak.

İnegölspor - Vanspor FK maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İnegölspor - Vanspor FK 2.Lig'in 37.haftasında karşılaşıyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele Kanal 16'dan canlı yayınlanacak.

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