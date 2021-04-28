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İnegölspor - Şanlıurfaspor maçını canlı izle!

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor kendi sahasında Şanlıurfaspor'u konuk ediyor. İnegöl ilçe Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Mustafa Aydın yönetecek.

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28.04.2021 14:24:31
İnegölspor - Şanlıurfaspor maçını canlı izle!

Misli.com 2.Lig 35.hafta karşılaşmaları bugün oynanan maçlarla devam ediyor.

Küme düşme mücadelesi veren iki takım karşı karşıya geliyor. İnegölspor kendi sahasında Şanlıurfaspor'u ağırlıyor. Karşılaşma saat 15.00'de başlayacak.

İnegöl ilçe Stadyumu'nda oynanacak maçta Mustafa Aydın düdük çalacak. Maçın önemli anları ise Timetürk.com'da olacak.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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