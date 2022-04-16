İnegölspor - Çorum FK maçını canlı izle! 2.Lig

TFF 2.Lig'in 35.haftasında İnegölspor kendi saha ve seyircisi önünde play off mücadelesi veren Çorum FK'yı konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakanın hangi platformdan ve kanaldan yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

TFF 2.Lig'in 35.haftasında İnegölspor kendi saha ve seyircisi önünde play off mücadelesi veren Çorum FK'yı konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakanın hangi platformdan ve kanaldan yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İnegölspor - Çorum FK maçı hangi gün ve saatte? İnegölspor - Çorum FK maçı 16 Nisan Cumartesi günü saat 15:00'da oynanacak. İnegölspor - Çorum FK maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İnegölspor - Çorum FK maçı Kanal 16 ekranlarından yayınlaması bekleniyor. .