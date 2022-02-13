İnegölspor - Afyonspor maçını canlı izle! CANLI
TFF 2.Lig'in 25.haftasında İnegölspor kendi saha ve seyircisi önünde Afyonspor'u konuk ediyor. Peki futbol severler bu zorlu müsabakayı hangi kanal üzerinden izleyebilecek?
2022-02-13 12:31:20
TFF 2.Lig'in 25.haftasında İnegölspor kendi saha ve seyircisi önünde Afyonspor'u konuk ediyor. Peki futbol severler bu zorlu müsabakayı hangi kanal üzerinden izleyebilecek?
İnegölspor - Afyonspor maçı ne zaman saat kaçta?
İnegölspor - Afyonspor maçı 13 Şubat Pazar günü saat 13:00'da oynanacak.
İnegölspor - Afyonspor maçı hangi kanalda?
İnegölspor - Afyonspor maçı Kanal 16'dan yayınlanacak. .
YORUMLAR (0)