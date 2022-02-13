İnegölspor - Afyonspor maçını canlı izle! CANLI

TFF 2.Lig'in 25.haftasında İnegölspor kendi saha ve seyircisi önünde Afyonspor'u konuk ediyor. Peki futbol severler bu zorlu müsabakayı hangi kanal üzerinden izleyebilecek?