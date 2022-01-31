Inaki Pena, Galatasaray'a geldi mi? Inaki Pena kimdir?

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona forması giyen 22 yaşındaki file bekçisinin 6 ay kiralık şekilde geleceğini açıklamıştı.

Galatasaray Kulübü, İspanyol kaleci Inaki Pena'yı kadrosuna kattı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray'a hoş geldin Inaki Pena!" ifadesi kullanıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona forması giyen 22 yaşındaki file bekçisinin 6 ay kiralık şekilde geleceğini açıklamıştı.

Inaki Pena kimdir?

1999 Alicante doğumlu.Villarreal altyapısında yetişti. 13 yaşındayken Barcelona altyapısına geçen genç file bekçisi 10 yıldır Katalan ekibi için oynuyor.

1.84 boyunda.

Pena, Barcelona'da resmi maçlarda hiç A takım forması giymedi. Bugüne kadar A takım ile yalnızca birkaç hazırlık maçına çıkan futbolcu bunların ilkini 2020 yazında Gimnastic Tarragona karşısında yaşadı.

Barcelona B ile bu sezon 9 maça çıkan genç futbolcu kalesinde 8 gol gördü. Pena bu maçların 4'ünde kalesini gole kapatmayı başardı. .