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İktidar ve muhalefetten vekiller Trabzonspor’un şampiyonluğunu birlikte kutladı
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İktidar ve muhalefetten vekiller Trabzonspor’un şampiyonluğunu birlikte kutladı

Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği maçı tribünden izleyen AK Parti'li, CHP'li ve İYİ Partili milletvekilleri, şampiyonluğu birlikte kutladı.

4 Saat Önce
2022-05-01 08:07:49
İktidar ve muhalefetten vekiller Trabzonspor’un şampiyonluğunu birlikte kutladı

Trabzonspor, 38 yıl sonra Süper Lig şampiyonu oldu. Maçı tribünden izleyen farklı siyasi partilerden Trabzon milletvekilleri birlikte sevinç yaşadı.

AK Parti'li Salih Cora ve Muhammet Balta, CHP'li Ahmet Kaya ile İYİ Partili Hüseyin Örs şampiyonluk coşkusunu birlikte yaşadı.

Vekillerin birlikte kutlama yaptığı anları Ahmet Kaya, Twitter hesabından 'Oley oley oley oley Şampiyon Trabzon!' ifadeleriyle paylaştı.

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