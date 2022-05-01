İktidar ve muhalefetten vekiller Trabzonspor’un şampiyonluğunu birlikte kutladı
Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği maçı tribünden izleyen AK Parti'li, CHP'li ve İYİ Partili milletvekilleri, şampiyonluğu birlikte kutladı.
2022-05-01 08:07:49
Trabzonspor, 38 yıl sonra Süper Lig şampiyonu oldu. Maçı tribünden izleyen farklı siyasi partilerden Trabzon milletvekilleri birlikte sevinç yaşadı.
AK Parti'li Salih Cora ve Muhammet Balta, CHP'li Ahmet Kaya ile İYİ Partili Hüseyin Örs şampiyonluk coşkusunu birlikte yaşadı.
Vekillerin birlikte kutlama yaptığı anları Ahmet Kaya, Twitter hesabından 'Oley oley oley oley Şampiyon Trabzon!' ifadeleriyle paylaştı.
YORUMLAR (0)