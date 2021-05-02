İki Türk kardeş aynı turnuvada altın madalya aldı

1951 yılında Helsinki Dünya Şampiyonası’na giden takımda iki kardeş bulunuyordu. Kardeşlerin her ikisi de kendi kilolarında altın madalya alınca, dünya tarihinde aynı turnuvada altın madalya kazanan ilk kardeşler oldular.

Türk spor tarihinde güreşin önemli bir ağırlığı var. Güreşin tarihine dair net bir bilgi olmamakla birlikte Milattan Önce 13. yüzyılda yaşamış Hiyung-Nu Türklerinde güreşin en yaygın mücadele sporu olduğuna dair bilgiler mevcut. Sümerlerde de güreşin yaygın olduğu ve hatta yılın belli dönemlerinde güreş bayramları yapıldığına dair buluntular da mevcut.Oğuz Türkleri'nde güreşin her türüne yer verildiği de Dede Korkut Destanları'ndan anlaşılmaktadır.

İşte Türkiye'nin yakın tarihinde güreşe damgasını vuran isimlerden bazıları:

Yaşar Doğu: Türk güreşinin simgesi kabul edilen isim. İsveçlilerin onun için “kara saçlı kuvvet ilahı” dediği söylenmektedir. Yaşar Doğu, Londra'da düzenlenen 1948 Olimpiyatları'nda altın madalya, 1951'de Dünya Şampiyonu olarak altın madalya, Avrupa Şampiyonu olarak 3 altın madalya kazandırmış ve tuş olmamasıyla güreş dünyasına adını kazıdı.

Haydar-Nurettin Zafer: Haydar ve Nurettin Zafer kardeşler, ilginç bir dünya rekoru kırmışlardır. İki kardeş aynı turnuvada farklı kilolarda madalya kazanmıştır. 1951 yılında Helsinki Dünya Şampiyonası'na giden takımda iki kardeş de bulunuyordu. Haydar ve Nurettin Zafer kardeşlerin her ikisi de kendi kilolarında altın madalya alınca, dünya tarihinde aynı turnuvada altın madalya kazanan ilk kardeşler oldular.

Tevfik Kış: 1934 doğumlu Tevfik Kış, 1960 Roma Olimpiyatlarında ülkemize altın madalya getirdi. 2 kez Dünya Şampiyonu olan sporcumuz güreşmeyi bıraktıktan sonra milli antrenörlerimiz arasında yer aldı ve Güreş Federasyonu'nda görev aldı.

Gazanfer Bilge: 1946 yılında Stockholm'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 1948'de ise Türkiye'ye serbest stilde kazanılan ilk olimpiyat madalyasını getirmiştir. Sporcusu olduğu Kasımpaşa kulübü, onu gelmiş geçmiş en büyük sporcusu olarak anıyor.

Mithat Bayrak: Celal Atik, Gazanfer Bilge gibi büyük antrenörlerle çalışma şansı bulmuş bir sporcumuzdur. 1956 ve 1960 yıllarında düzenlenen Melbourne ve Roma Olimpiyatları'ndan altın madalyayla döndü.

Mustafa Dağıstanlı: 2 Olimpiyat 3 Dünya Şampiyonluğu madalyası bulunuyor. Bu kadar başarılı bir sporcu olmasının yanı sıra iş adamı olarak da büyük başarılar elde etmiş ve 1973 ile 1980 yılları arasında Samsun Milletvekili olarak TBMM'de yer almıştır. Dağıstanlı, Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na layık görüldü.

Hamza Yerlikaya: Ülkemize 2 altın Olimpiyat madalyası, 8 Avrupa Şampiyonluğu ve 3 Dünya Şampiyonluğu getirdi. “Asrın Güreşçisi” unvanına layık görüldü.1996 yılında Atlanta'da Olimpiyat madalyası aldığında askerlik görevine devam etmekte bulunan Yerlikaya, sivil bir olimpiyatta madalya alan ilk Türk askeri de olmuştur.

Ahmet Ayık: 1964 Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş, 1968 New Mexico Olimpiyatları'nda ise altın madalya kazanan Ahmet Ayık, güreşe Karakucak ile başlamıştır. 1961'de Türkiye Karakucak Şampiyonu olan Ahmet Ayık'ın 2 Dünya Şampiyonluğu ve 2 Avrupa Şampiyonluğu bulunmaktadır. Sporcumuz bir televizyon dizisinde ünlü güreşçi Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ı canlandırmıştır ayrıca bir dönem Güreş Federasyon Başkanlığı da yaptı.

Şeref Eroğlu: 2004 yılında Atina Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı. Uzun yıllar boyunca ülkemizi uluslararası platformlarda temsil etti. 6 kez Avrupa Şampiyonu 1 kez Dünya Şampiyonu olan sporcumuza 1997 yılında FILA tarafından “Yılın Grekoromen Güreşçisi” unvanı layık görüldü.

Taha Akgül: 2012 yılından beri Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı kimseye bırakmamış, Avrupa'da 5 altın madalya, Dünya Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş madalya ve 2016 yılında olimpiyatlarda altın madalya kazanmıştır. Genç sporcunun bu büyük başarıları sonucunda İstanbul'da Taha Akgül Spor Kompleksi açıldı.

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