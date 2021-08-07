İki milli motosikletçi birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki ilk yarışta birinci oldu. Milli motosikletçi Deniz Öncü ise, Avusturya'da sıralama turlarında birinci olarak tarihi başarı elde etti

Toprak Razgatlıoğlu, pilotlar klasmanında lider durumda bulunan Jonathan Rea ile puan farkını 12'ye indirdi.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın altıncı ayağında Çekya'daki ilk yarışta birinci oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'nın 4,2 kilometrelik Most Pisti'nde gerçekleştirilen ilk yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçti.

Yarışa ikinci cepten başlayan ay-yıldızlı sporcu, rakipleri karşısında başarılı bir performans sergileyerek, 22 turluk yarışın son turunda İngiliz Scott Redding ile çekişti. Toprak Razgatlıoğlu, son virajda rakibini geçerek Çekya'daki ilk yarışta birincilik başarısı elde etti.

Organizasyonda pilotlar klasmanında lider durumda bulunan İngiliz Jonathan Rea'nın yarış dışı kalmasıyla milli motosikletçi Toprak, genel klasmandaki puan farkını 12'ye indirdi.

Çekya ayağının ikinci yarışı, yarın TSİ 16.15'te başlayacak.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında 243 puanla Jonathan Rea lider, 231 puanla milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ikinci, 182 puanla da Scott Redding üçüncü sırada yer alıyor.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'da sıralama turlarında birinci olarak tarihi başarı elde etti

Milli motosikletçi Deniz Öncü, FIM Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Avusturya'da sıralama turlarında birinci olarak kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı ve bu organizasyonda birincilik elde eden ilk Türk sporcu oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIM Moto3 Dünya Şampiyonası'nın sıralama turları Avusturya'nın Red Bull Ring Pisti'nde gerçekleştirildi.

Milli sporcu Deniz Öncü, Avusturya yarışının sıralama turlarında birinci olarak kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı.

Ay-yıldızlı motosikletçi, Red Bull KTM Tech 3 takımıyla kariyerindeki ilk Moto3 pole pozisyonunu kazanırken, bu organizasyonda​​​​​​​ pole pozisyonu elde eden ilk Türk sporcu oldu.

Styria Grand Prix'sine 1:36.453'lük derecesiyle pole pozisyonundan başlayacak olan Deniz Öncü, sıralama turlarının ardından yaptığı açıklamada, "Pole pozisyonunu beklemiyordum. Hafta sonları güçlü geçse de ikinci çeyrekte hep başarısız oldum. İlk pole pozisyonum ve çok mutluyum. Türkiye adına grand prix tarihinde ilk pole pozisyonunu kazandım. Gerçekten sansasyonel." ifadelerini kullandı.

FIM Moto3 Dünya Şampiyonası'nda Styria Grand Prix'si, yarın TSİ 12.00'de başlayacak.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.