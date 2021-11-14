İhtimaller bir bir gerçekleşiyor! Sırada Karadağ engeli var

Fanatik Gazetesi yazarı Serkan Akcan, “Biz dün gece 6 farkla kazanıp, Norveç Letonya ile berabere kalınca puanımız eşitlendi üstelik averajımız 10’a yükseldi. Son maçta salı günü biz Karadağ’ı yenersek, Norveç’in Hollanda’da puan kaybı halinde grubu ikinci bitiririz. Yine ihtimaller bir bir gerçekleşiyor” dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında İstanbul'da Cebelitarık'ı 6-0 yenip, puanını 18'e çıkarması Türkiye'yi umutlandırdı.

Serkan Akcan'ın Fanatik Gazetesi'inde bugün yayımlanan, “İhtimaller bir bir gerçekleşiyor” başlıklı yazısı şöyle:

Dünya Kupası Elemeleri'nde grubu ikinci bitirebilmek adına rüya gibi bir gece yaşadık. Bu rüyanın yegane sebebi Cebelitarık'ı 6-0 yenmiş olmamız değil elbette. Norveç'in de Letonya deplasmanında berabere kalması. Cebelitarık'a karşı Barış Alper, Halil ve Kerem'in birlikte oynama pratiklerinden faydalanmayı düşünen Kuntz çok erken gelen golle cesaretlendi. Üstüne bir de rakibin sol beki Mascarenha 22. dakikada biraz ağır bir kararla oyundan atılınca maç iyiden iyiye tek taraflı bir boks maçına döndü. İlk yarıyı 3-0 bitirdikten sonra iki bekini birden değiştiren Kuntz, Rıdvan ve Mert Müldür'den beklediğini fazlasıyla aldı. Rıdvan Yılmaz iki nefis asistle gecenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Barış Alper Yılmaz ilk A Milli maçında fazla heyecanlı göründü, aslında sakin kaldığında neler yapabileceğini biliyoruz. Elbette 36 yaşındaki Burak Yılmaz'ın ilk yarıda attığımız tüm gollerin asistlerini yapmış olmasını atlamamalıyız.

Hakan neden etkisiz!

Gelelim Hakan Çalhanoğlu'na. ‘Hakan neden milli maçlarda bu kadar etkisiz' sorusunu sanırım 30. kez sorduk kendimize. Hakan'ın da bu soruyu kendine sorma vakti geldi sanki. Biz dün gece 6 farkla kazanıp, Norveç Letonya ile berabere kalınca puanımız eşitlendi üstelik averajımız 10'a yükseldi. Son maçta salı günü biz Karadağ'ı yenersek, Norveç'in Hollanda'da puan kaybı halinde grubu ikinci bitiririz. Yine ihtimaller bir bir gerçekleşiyor, yine işimizi son anda hallediyoruz.

Kaynak: fanatik.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.