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TIMETURK / SPOR / Iğdır FK - Şile Yıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Iğdır FK - Şile Yıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 3.Lig'de 12.hafta mücadelesinde Iğdır FK - Şile Yıldız karşı karşıya geliyor. Peki bu nefesleri kesecek müsabaka ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2 Saat Önce
2021-11-17 10:26:49
Iğdır FK - Şile Yıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 3.Lig'de 12.hafta mücadelesinde Iğdır FK - Şile Yıldız karşı karşıya geliyor. Peki bu nefesleri kesecek müsabaka ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Iğdır FK - Şile Yıldız maçı ne zaman?

Iğdır FK - Şile Yıldız maçı 17 Kasım Çarşamba 13:00'da başlayacak.

Iğdır FK - Şile Yıldız maçı hangi kanalda?

Iğdır FK - Şile Yıldız maçının yayın hakkı bulunmazken iki kulübün sosyal medya hesaplarından yayın yapma hakları bulunmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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