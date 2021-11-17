Iğdır FK - Şile Yıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 3.Lig'de 12.hafta mücadelesinde Iğdır FK - Şile Yıldız karşı karşıya geliyor. Peki bu nefesleri kesecek müsabaka ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?