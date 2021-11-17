Iğdır FK - Şile Yıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TFF 3.Lig'de 12.hafta mücadelesinde Iğdır FK - Şile Yıldız karşı karşıya geliyor. Peki bu nefesleri kesecek müsabaka ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2021-11-17 10:26:49
TFF 3.Lig'de 12.hafta mücadelesinde Iğdır FK - Şile Yıldız karşı karşıya geliyor. Peki bu nefesleri kesecek müsabaka ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Iğdır FK - Şile Yıldız maçı ne zaman?
Iğdır FK - Şile Yıldız maçı 17 Kasım Çarşamba 13:00'da başlayacak.
Iğdır FK - Şile Yıldız maçı hangi kanalda?
Iğdır FK - Şile Yıldız maçının yayın hakkı bulunmazken iki kulübün sosyal medya hesaplarından yayın yapma hakları bulunmaktadır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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