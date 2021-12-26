Iğdır FK - Kızılcabölük maçı canlı yayınlanacak mı?
TFF 3.Lig'in 19.haftasında Iğdır FK kendi evinde Kızılcabölük'ü ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?
2021-12-26 10:59:58
TFF 3.Lig'in 19.haftasında Iğdır FK kendi evinde Kızılcabölük'ü ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?
Iğdır FK - Kızılcabölük maçı bugün saat 13:00'da başlarken mücadelede Emre Korkmaz düdük çalacak.
Iğdır FK - Kızılcabölük maçı canlı yayınlanacak mı?
Iğdır FK - Kızılcabölük maçı ulusal ve yerel kanalların yayın akışın yer almıyor. Ancak iki kulübünde sosyal medya hesaplarından müsabakayı yayınlaması bekleniyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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