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TIMETURK / SPOR / Iğdır FK - Kızılcabölük maçı canlı yayınlanacak mı?

Iğdır FK - Kızılcabölük maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'in 19.haftasında Iğdır FK kendi evinde Kızılcabölük'ü ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?

1 Saat Önce
2021-12-26 10:59:58
Iğdır FK - Kızılcabölük maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'in 19.haftasında Iğdır FK kendi evinde Kızılcabölük'ü ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?

Iğdır FK - Kızılcabölük maçı bugün saat 13:00'da başlarken mücadelede Emre Korkmaz düdük çalacak.

Iğdır FK - Kızılcabölük maçı canlı yayınlanacak mı?

Iğdır FK - Kızılcabölük maçı ulusal ve yerel kanalların yayın akışın yer almıyor. Ancak iki kulübünde sosyal medya hesaplarından müsabakayı yayınlaması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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