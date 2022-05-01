DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Enes Kanter ile CIA Direktörü aynı karede!
İnternet Hız Testi
En düşük emekli maaşı kaç TL oldu? En düşük emekli maaşı 4 bin TL mi oldu? Yeni en düşük emekli maaşı son dakika
En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Yeni zamdan sonra emekli maaşı kaç TL oldu? Yeni emekli maaşı kaç TL? Yeni emekli maaşına ne kadar zam geldi?
Akhisarspor - Amedspor maçını canlı izle! 2.Lig
''ABD'nin Rusya'daki varlıklarına el koyalım''
İnegölspor - Vanspor FK maçını canlı izle! 2.Lig
Niğde Anadolu FK - Bodrumspor maçı canlı yayınlanacak mı?
Yetim Vakfı, Ramazan’da 200 bin yetime ulaştı
Vali duyurdu: İlde vakalar sıfırlandı!
Iğdır FK - Hacettepe maçı canlı yayınlanacak mı?
Adıyaman FK - Çorum FK maçını canlı izle! 2.Lig
Afyonspor - Sarıyer maçını canlı izle! 2.Lig
Rusya açıkladı: ''Odesa'da silahların bulunduğu hangarı vurduk''
Kaderimin Oyunu 19. bölüm full izle youtube | Star Tv Kaderimin Oyunu yeni bölüm, son bölüm izle

TIMETURK / SPOR / Iğdır FK - Hacettepe maçı canlı yayınlanacak mı?

Iğdır FK - Hacettepe maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'in 37.haftasında Iğdır FK kendi saha ve seyircisi önünde Hacettepe'yi konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek. Peki Iğdır FK - Hacettepe maçı televizyon ekranlarından naklen yayınlanacak mı?

1 Saat Önce
2022-05-01 14:18:59
Iğdır FK - Hacettepe maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'in 37.haftasında Iğdır FK kendi saha ve seyircisi önünde Hacettepe'yi konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek. Peki Iğdır FK - Hacettepe maçı televizyon ekranlarından naklen yayınlanacak mı?

Iğdır FK - Hacettepe maçı hangi gün ve saatte?

Iğdır FK - Hacettepe maçı 1 Mayıs Pazar günü saat 15:00'da oynanacak.

Iğdır FK - Hacettepe maçı televizyondan canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'in 37.haftasında Iğdır FK - Hacettepe ile karşılaşıyor. Bu zorlu mücadele ulusal ve yerel kanalların yayın akışında yer almıyor. Ancak ev sahibi ekibin YouTube hesabından da mücadelenin yayınlanma ihtimali bulunuyor.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş