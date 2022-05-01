Iğdır FK - Hacettepe maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'in 37.haftasında Iğdır FK kendi saha ve seyircisi önünde Hacettepe'yi konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek. Peki Iğdır FK - Hacettepe maçı televizyon ekranlarından naklen yayınlanacak mı?