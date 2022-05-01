Iğdır FK - Hacettepe maçı canlı yayınlanacak mı?
TFF 3.Lig'in 37.haftasında Iğdır FK kendi saha ve seyircisi önünde Hacettepe'yi konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek. Peki Iğdır FK - Hacettepe maçı televizyon ekranlarından naklen yayınlanacak mı?
2022-05-01 14:18:59
TFF 3.Lig'in 37.haftasında Iğdır FK kendi saha ve seyircisi önünde Hacettepe'yi konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek. Peki Iğdır FK - Hacettepe maçı televizyon ekranlarından naklen yayınlanacak mı?
Iğdır FK - Hacettepe maçı hangi gün ve saatte?
Iğdır FK - Hacettepe maçı 1 Mayıs Pazar günü saat 15:00'da oynanacak.
Iğdır FK - Hacettepe maçı televizyondan canlı yayınlanacak mı?
TFF 3.Lig'in 37.haftasında Iğdır FK - Hacettepe ile karşılaşıyor. Bu zorlu mücadele ulusal ve yerel kanalların yayın akışında yer almıyor. Ancak ev sahibi ekibin YouTube hesabından da mücadelenin yayınlanma ihtimali bulunuyor.
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