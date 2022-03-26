Iğdır FK - Düzcespor maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI
TFF 3.Lig'in 21.haftasında Iğdır FK kendi sahasında Düzcespor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?
2022-03-26 11:48:52
TFF 3.Lig'in 21.haftasında Iğdır FK kendi sahasında Düzcespor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?
Iğdır FK - Düzcespor maçı 26 Mart Cumartesi günü saat 13:00'da oynanacak.
Iğdır FK - Düzcespor maçı canlı yayınlanacak mı?
Iğdır FK - Düzcespor maçı televizyon kanalların yayın akışında yer almıyor. Ancak ev sahibi kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanma ihtimali bulunuyor. .
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