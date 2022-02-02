Iğdır FK - Bayrampaşaspor maçı canlı nasıl izlenir?
TFF 3.Lig'in 23.haftasında Iğdır FK kendi saha ve seyircisi önünde İstanbul temsilcisi Bayrampaşaspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı nasıl izlenebilecek?
2022-02-02 10:58:57
TFF 3.Lig'in 23.haftasında Iğdır FK kendi saha ve seyircisi önünde İstanbul temsilcisi Bayrampaşaspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı nasıl izlenebilecek?
Iğdır FK - Bayrampaşaspor maçı 2 Şubat Çarşamba günü saat 13:00'da oynanacak.
Iğdır FK - Bayrampaşaspor maçı canlı nasıl izlenir?
Iğdır FK - Bayrampaşaspor karşılaşması ev sahibi ekibin sosyal medya hesaplarından yayınlanması bekleniyor. .
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