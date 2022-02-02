Iğdır FK - Bayrampaşaspor maçı canlı nasıl izlenir?

TFF 3.Lig'in 23.haftasında Iğdır FK kendi saha ve seyircisi önünde İstanbul temsilcisi Bayrampaşaspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı nasıl izlenebilecek?