Iğdır FK - 68 Aksaray Belediyespor maçını canlı izle! 3.Lig Play Off

3.Lig Play Off çeyrek final rövanş maçında Iğdır FK kendi saha ve taraftarı önünde 68 Aksaray Belediyespor'u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde 3.Lig Play Off çeyrek final rövanş maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Iğdır FK - 68 Aksaray Belediyespor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?