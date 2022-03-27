İçel İdman Yurdu - Orduspor AŞ maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI
TFF 3.Lig'in 28.haftasında İçel İdman Yurdu kendi saha ve taraftarın önünde Orduspor AŞ'yi konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki İçel İdman Yurdu - Orduspor AŞ maçı canlı yayınlanacak mı?
2022-03-27 12:38:51
TFF 3.Lig'in 28.haftasında İçel İdman Yurdu kendi saha ve taraftarın önünde Orduspor AŞ'yi konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki İçel İdman Yurdu - Orduspor AŞ maçı canlı yayınlanacak mı?
İçel İdman Yurdu - Orduspor AŞ maçı ne zaman saat kaçta?
İçel İdman Yurdu - Orduspor AŞ maçı 27 Mart Pazar günü saat 14:00'da oynanacak.
İçel İdman Yurdu - Orduspor AŞ maçı canlı yayınlanacak mı?
İçel İdman Yurdu - Orduspor AŞ maçı yerel ve ulusal kanalların yayın akışında yer almıyor. Ancak iki kulübünde sosyal medya hesaplarından karşılaşmayı yayınlama ihtimali bulunuyor. .
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