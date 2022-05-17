İçel İdman Yurdu - Orduspor 1967 maçını canlı izle! 3.Lig Play Off

3.Lig Play Off çeyrek final rövanş maçında İçel İdman Yurdu kendi saha ve taraftarı önünde Orduspor 1967 AŞ'yi konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından nefesleri kesecek olan bu müsabakanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki İçel İdman Yurdu - Orduspor 1967 maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?