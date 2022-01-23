İçel İdman Yurdu - Karşıyaka maçı canlı nasıl izlenir?
TFF 3.Lig'in 19.haftasında İçel İdman Yurdu kendi saha ve seyircisi önünde Karşıyaka'yı ağırlıyor. Peki bu mücadele canlı nasıl izlenir?
2022-01-23 12:40:14
TFF 3.Lig'in 19.haftasında İçel İdman Yurdu kendi saha ve seyircisi önünde Karşıyaka'yı ağırlıyor. Peki bu mücadele canlı nasıl izlenir?
İçel İdman Yurdu - Karşıyaka maçı 23 Ocak Pazar saat 13:00'da başlayacak.
İçel İdman Yurdu - Karşıyaka maçı canlı nasıl izlenir?
İçel İdman Yurdu - Karşıyaka maçı İçel İdman Yurdu YouTube hesabından naklen yayınlanacak. .
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