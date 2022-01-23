DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
'Küfretmek özgürlük değildir'
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vatandaşlara kar uyarısı!
MÜSİAD 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi'ni başlattı
Belediye Kütahyaspor - Bursa Yıldırımspor maçı canlı izleme ekranı!
İçel İdman Yurdu - Karşıyaka maçı canlı nasıl izlenir?
Felsefeci Bence Nanay, Türkiye'de gördüğü ilgiden şaşkın
Batman Petrolspor - Fatsa Belediyespor maçı canlı yayın!
Arsa, tarla ve iş yeri satışlarında tüm zamanların rekoru kırıldı
Tonga'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı yükseliyor
Elazığ'da deprem konutlarının yüzde 90'ı tamamlandı
Omicron, Yeni Zelanda’ya sıçradı: Başbakan Ardern düğününü erteledi
Akıncı TİHA ilk ihracat sözleşmesini de tamamladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Ödeme süresi 31 Ocak'ta sona eriyor
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Beren Saat'ten ''Erdoğan ve Sezen Aksu'' açıklaması

TIMETURK / SPOR / İçel İdman Yurdu - Karşıyaka maçı canlı nasıl izlenir?

İçel İdman Yurdu - Karşıyaka maçı canlı nasıl izlenir?

TFF 3.Lig'in 19.haftasında İçel İdman Yurdu kendi saha ve seyircisi önünde Karşıyaka'yı ağırlıyor. Peki bu mücadele canlı nasıl izlenir?

47 Dakika Önce
2022-01-23 12:40:14
İçel İdman Yurdu - Karşıyaka maçı canlı nasıl izlenir?

TFF 3.Lig'in 19.haftasında İçel İdman Yurdu kendi saha ve seyircisi önünde Karşıyaka'yı ağırlıyor. Peki bu mücadele canlı nasıl izlenir?

İçel İdman Yurdu - Karşıyaka maçı 23 Ocak Pazar saat 13:00'da başlayacak.

İçel İdman Yurdu - Karşıyaka maçı canlı nasıl izlenir?

İçel İdman Yurdu - Karşıyaka maçı İçel İdman Yurdu YouTube hesabından naklen yayınlanacak. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş