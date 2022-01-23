İçel İdman Yurdu - Karşıyaka maçı canlı nasıl izlenir?

TFF 3.Lig'in 19.haftasında İçel İdman Yurdu kendi saha ve seyircisi önünde Karşıyaka'yı ağırlıyor. Peki bu mücadele canlı nasıl izlenir?