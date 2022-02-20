İçel İdman Yurdu - Esenler Erokspor maçı canlı yayınlanacak mı?
TFF 3.Lig'in 26.haftasında İçel İdman Yurdu kendi saha ve seyircisi önünde İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?
2022-02-20 11:35:44
TFF 3.Lig'in 26.haftasında İçel İdman Yurdu kendi saha ve seyircisi önünde İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?
İçel İdman Yurdu - Esenler Erokspor maçı 20 Şubat Pazar günü saat 13:00'da oynanacak.
İçel İdman Yurdu - Esenler Erokspor maçı canlı yayınlanacak mı?
İçel İdman Yurdu - Esenler Erokspor maçı yerel ve ulusal kanalların yayın akışında yer almamaktadır. .
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