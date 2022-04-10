İçel İdman Yurdu - Ceyhanspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'in 30.haftasında İçel İdman Yurdu kendi taraftarı önünde Ceyhanspor'u konuk ediyor. Birçok taraftar bu mücadelenin ekranlardan izlemek için arama motorlarından hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki İçel İdman Yurdu - Ceyhanspor maçı canlı olarak izlenebilecek mi?