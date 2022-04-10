İçel İdman Yurdu - Ceyhanspor maçı canlı yayınlanacak mı?
TFF 3.Lig'in 30.haftasında İçel İdman Yurdu kendi taraftarı önünde Ceyhanspor'u konuk ediyor. Birçok taraftar bu mücadelenin ekranlardan izlemek için arama motorlarından hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki İçel İdman Yurdu - Ceyhanspor maçı canlı olarak izlenebilecek mi?
2022-04-10 12:54:01
TFF 3.Lig'in 30.haftasında İçel İdman Yurdu kendi taraftarı önünde Ceyhanspor'u konuk ediyor. Birçok taraftar bu mücadelenin ekranlardan izlemek için arama motorlarından hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki İçel İdman Yurdu - Ceyhanspor maçı canlı olarak izlenebilecek mi?
İçel İdman Yurdu - Ceyhanspor maçı hangi gün ve saatte?
İçel İdman Yurdu - Ceyhanspor maçı 10 Nisan Pazar günü saat 15:00'da Mersin Stadyumu'nda oynanacak.
İçel İdman Yurdu - Ceyhanspor maçı canlı yayınlanacak mı?
İçel İdman Yurdu - Ceyhanspor maçı ulusal ve yerel kanalların yayın akışında yer almadığı için televizyon ekranlarından canlı yayınlanmayacaktır. Ancak ev sahibi kulübün de sosyal medya hesaplarından mücadeleyi yayınlama ihtimalide bulunmaktadır. .
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