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TIMETURK / SPOR / İbrahim Yattara Amatör ekiple anlaşma sağladı! İşte yeni adresi

İbrahim Yattara Amatör ekiple anlaşma sağladı! İşte yeni adresi

Trabzonspor'un eski yıldızlarından ve aktif futbol hayatını sonlarından Yattara'dan şaşırtan bir kara geldi. Yattara, Denizli Süper Amatör ekiplerinden Çivril Belediyespor ile anlaşma sağladı.

55 Dakika Önce
2022-01-22 12:57:43
İbrahim Yattara Amatör ekiple anlaşma sağladı! İşte yeni adresi

Trabzonspor'un eski yıldızlarından ve aktif futbol hayatını sonlarından Yattara'dan şaşırtan bir kara geldi. Yattara, BAL temsilcilerinden Çivril Belediyespor ile anlaşma sağladı.

YENİ ADRESİ ÇİVRİL BELEDİYESPOR

Denizli Süper Amatör Lig'de şampiyonluğa oynayan ve gözünü Bölgesel Amatör Lig'e diken Yeşil Çivril Belediyespor, ikinci transfer tescil döneminin sürdüğü ligde transfer bombasını patlatmak üzere. Yeşil beyazlılar, 2003-2011 yılları arasında Trabzonspor forması giyen, son olarak 2015'te Louviere forması giyen Yattara, 2015'te aktif futbol hayatını noktalamıştı. Yattara'nın bu hafta Çivril'e gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

Kaynak: Denizli24haber .

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