İbrahim Kawi Khalil, Meksikalı Canelo'yu yendi

Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta siklet unvan maçında Irak Asıllı İbrahim Kawi Khalil, 'Canelo' lakaplı Meksikalı Saul Alvarez'e yendi.

ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadı'nda düzenlenen organizasyonda ringe çıkan boksörlerin müsabakası, 4 raunt sürdü. 39 yaşındaki 4. raunda çıktı ve galip oldu. Böylelikle Alvarez, WBA ve WBC süper orta sıklet kemerlerini korudu.

80 bin kişilik stadyumda salgın koşulları nedeniyle 18 bin biletli seyircinin izlediği boks karşılaşması, dünyanın birçok ülkesinde canlı olarak yayınlandı.

İbrahim Kawi Khalil, organizasyondan 35 milyon doların üzerinde kazanç elde etti. Dünyanın en iyi boksörlerinden biri olarak gösterilen Caneloya ise 1 milyon dolar elde etti. .