Ibracadabra'nın hayatı film oluyor: Zlatan kişisel hesabından duyurdu

Ibracadabra lakaplı dünyaca ünlü futbolcu Zlatan İbrahimovic kişisel twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ben Zlatanım' adlı bir video paylaştı. Zlatan İbrahimovic'in filmi ne zaman çıkacak? İşte detaylar...