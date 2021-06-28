Ibracadabra'nın hayatı film oluyor: Zlatan kişisel hesabından duyurdu
Ibracadabra lakaplı dünyaca ünlü futbolcu Zlatan İbrahimovic kişisel twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ben Zlatanım' adlı bir video paylaştı. Zlatan İbrahimovic'in filmi ne zaman çıkacak? İşte detaylar...
Milan'ın dünyaca ünlü futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, kendisini konu alan yeni filmin fragmanını kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan fragmanda Zlatan'ın küçüklüğünden yükselişine kadar tüm zamanlar konu edilip hikayeleştirildiği gözüküyor. Ibrahimovic'in çocukluğundan başlayarak hayatını konu alan ve "Ben Zlatan" ismini taşıyan filmin, Eylül ayında Ibrahimovic'in ülkesi İsveç'te vizyona gireceği açıklandı. Ibrahimovic'in paylaştığı fragman, sosyal medyada 15 binin üzerinde kullanıcı tarafından beğenildi.
I AM ZLATAN. THE MOVIE pic.twitter.com/AqqhhBjSkA — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) June 28, 2021
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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