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Ibracadabra'nın hayatı film oluyor: Zlatan kişisel hesabından duyurdu

Ibracadabra lakaplı dünyaca ünlü futbolcu Zlatan İbrahimovic kişisel twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ben Zlatanım' adlı bir video paylaştı. Zlatan İbrahimovic'in filmi ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

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Google News - Timeturk
28.06.2021 15:37:48
Ibracadabra'nın hayatı film oluyor: Zlatan kişisel hesabından duyurdu

Milan'ın dünyaca ünlü futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, kendisini konu alan yeni filmin fragmanını kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan fragmanda Zlatan'ın küçüklüğünden yükselişine kadar tüm zamanlar konu edilip hikayeleştirildiği gözüküyor. Ibrahimovic'in çocukluğundan başlayarak hayatını konu alan ve "Ben Zlatan" ismini taşıyan filmin, Eylül ayında Ibrahimovic'in ülkesi İsveç'te vizyona gireceği açıklandı. Ibrahimovic'in paylaştığı fragman, sosyal medyada 15 binin üzerinde kullanıcı tarafından beğenildi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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