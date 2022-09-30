Hull City yeni teknik direktörü kim? Hull City kaçıncı sırada? Şota Arveladze kovuldu mu? Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı geçtiğimiz aylarda İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull City'i satın almıştı. Acun Ilıcalı takımın başına ise Şota Arveladze'yi getirdi. İngiltere Championship ekibi Hull City'de Şota Arveladze dönemine son verildi. Acun Ilıcalı'nın büyük umutlarla satın aldığı Hull City'de işler yolunda gitmiyor. Peş peşe aldığı mağlubiyetler ile Hull City düşme hattına yaklaştı. Peki Hull City kaçıncı sırada ve kaç puanı var?

Hull City yeni teknik direktörü kim? Hull City kaçıncı sırada? Şota Arveladze kovuldu mu? Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı geçtiğimiz aylarda İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull City'i satın almıştı. Acun Ilıcalı takımın başına ise Şota Arveladze'yi getirdi. İngiltere Championship ekibi Hull City'de Şota Arveladze dönemine son verildi. Acun Ilıcalı'nın büyük umutlarla satın aldığı Hull City'de işler yolunda gitmiyor. Peş peşe aldığı mağlubiyetler ile Hull City düşme hattına yaklaştı. Peki Hull City kaçıncı sırada ve kaç puanı var?

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı tarafından geçtiğimiz aylarda satın alınan Hull City'de peş peşe gelen yenilgilerin ardından yönetim flaş bir karara imza attı. Acun Ilıcalı'nın takımında ayrılık duyuruldu.

Şota Arveladze kovuldu mu?

İngiltere Championship ekibi Hull City'de alınan peş peşe yenilgiler sonrası teknik direktör değişikliğine gidildi. Hull City'de Şota Arveladze ile yollar ayrıldı. Acun Ilıcalı konuya dair yaptığı açıklamada "Milli arada Shota ile takımın durumu ve geleceği hakkında bir dizi toplantı yaptık. Bu toplantılar devam ettikçe görüşlerimizin uyuşmadığını anladık. Bu yüzden yolları ayırma kararı aldık." dedi.

Hull City yeni teknik direktörü kim?

İngiltere Premier Lig'e yükselme planı yapan Hull City'de işler pek de yolunda gitmiyor. Hull City yeni teknik direktörün kim olduğu ilerleyen günlerde Acun Ilıcalı tarafından duyurulması bekleniyor.

Hull City kaçıncı sırada?

Hull City 2022-2023 sezonunda 10 maç oynadı ve 11 puan alarak 24 takımın bulunduğu ligde 20. sırada yer alıyor. İşte Hull City puan durumu...

Hull City hakkında

Hull City Association Football Club, Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2022-23 sezonunda EFL Championship'te mücadele edecektir.

Kulüp, iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. Maskotlarının bir kaplan olması ile ilişkili olarak, takımın renkleri kehribar ve siyahtır. Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir. 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında mücadele etmişlerdir.

2021 yılında Türk iş insanı ve medya patronu Acun Ilıcalı, kulübü satın almak için görüşmelere başladı. Aylarca süren müzakereler ve spekülasyonların ardından, satın alım 19 Ocak 2022'de tamamlandı. ve kulübün Mısırlı Allam ailesi altındaki tartışmalı 11 yıllık mülkiyetine son verdi. Devralma duyurulduğunda kulüp ligde 19. sıradaydı. 25 Ocak 2022'de teknik direktör Grant McCann ve asistanı Cliff Byrne kulüpten ayrıldı. 27 Ocak 2022'de Şota Arveladze yeni teknik direktör olarak açıklandı.