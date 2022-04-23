Hull City - Reading maçı canlı yayınlanacak mı?

İngiltere Championship'te 44.hafra maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City kendi saha ve seyircisi önünde Reading'i konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki Hull City - Reading maçı canlı yayınlanacak mı?