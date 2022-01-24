Hull City'nin yeni teknik direktörü kim? Acun Ilıcal'ı Hull City'nin başına kimi getiriyor?

Acun Ilıcalı yaptığı sportif atak ile İngiltere Championship ekibi Hull City'yi daha üst seviyelere çıkarmakta iddialı. Grant McCann ile yollar neden ayrıldı? İşte Hull City(nin yeni muhtemel teknik adamı ve takımdaki yeni gelişmelere dair ayrıntılar....

İngiltere Championship ekibi Hull City'yi 24 milyon euro karşılığında satın alan Acun Ilıcalı, teknik direktör Grant McCann'ın işine son verme kararı aldı. Ilıcalı yeni teknik direktörünü buldu. Deneyimli teknik adamla anlaşma sağlandı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 6 aydır almak için girişimlere bulunduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'yi 24 milyon euro (Yaklaşık 366 milyon lira) karşılığında resmi olarak satın aldı. Ilıcalı'nın bu hamlesi, Ada'da büyük ses getirdi.

Ilıcalı Süper Lige iddialı girecek

Kolları sıvayan Ilıcalı, takımda köklü değişiklikler yapmak için düğmeye bastı. Ünlü televizyoncu kadroya takviye yapma hedefiyle Süper Lig'den bazı oyuncularla görüşmelere başladı.



Pesic ile durum ne?

Hull City golcü sorununu VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Aleksandar Pesic'le çözmek istedi. Ancak Süper Lig'de 21 maçta 12 kez ağları havalandıran Sırp futbolcu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kariyerine İstanbul'da devam etmek istediğini duyurdu.

Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giydiği dönemde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Allahyar Sayyadmanesh de İngiliz ekibine transfer oluyor. Acun Ilıcalı 4.5 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında Fenerbahçe ile el sıkıştı.

Grant McCann ile yollar neden ayrıldı?

Hull City ayrıca teknik direktör Grant McCann ile yollarını ayırma kararı aldı. Milliyet Skorer'de yer alan ve; Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Ilıcalı teknik direktörlük koltuğu için Şota Arveladze ile anlaşmaya vardı.

Gürcü teknik adam için çalışma izni alındı. 48 yaşındaki Şota Arveladze, yarın İngiltere'ye gidecek ve resmi sözleşmenin altına imza atacak.

Şota Arveladze tercihi

Şota Arveladze Süper Lig'de sırasıyla Kayserispor, Kasımpaşa ve futbolculuk yıllarında gol kralı olduğu Trabzonspor'u çalıştırdı. Haziran 2016'da İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in başına geçti.

Deneyimli teknik adamın İsrail macerası kısa sürdü. Yaklaşık 6.5 ay sonra görevinden ayrılan Arveladze, Haziran 2017'de Özbekistan ekibi Pakhtakor'un başına geçti.Burada görev yaptığı dönemde önemli başarılara imza atan Gürcü teknik adam 31 Aralık 2020'de görevini bıraktı. Şota Arveladze yaklaşık 1 yıl 1 aydır takım çalıştırmıyor.

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