Hull City'nin kaç puanı var? Hull City maçlarını nerede oynuyor? Hull City'nin tarihi başarıları

Acun Ilıcalı'nın Hull City takımını satın almasının ardından bu takıma yönelik futbolseverler de ayrı bir ilgi göstermeye başladılar. Takımın nerede ve hangi şehirde olduğu? Tarihi başarılarının bulunup bulunmadığı ve maçlarını nerede oynadığına yönelik kafalarda da soru işaretleri doğal olarak arttı. Hull City nerenin takımı? Hull City hangi ülkede? Hull City hangi ligde ve kaç puanda?

Acun Ilıcalı'nın Hull City takımını satın almasının ardından bu takıma yönelik futbolseverler de ayrı bir ilgi göstermeye başladılar. Takımın nerede ve hangi şehirde olduğu? Tarihi başarılarının bulunup bulunmadığı ve maçlarını nerede oynadığına yönelik kafalarda da soru işaretleri doğal olarak arttı. İşte Hull City'nin tarihi dönemleri ve takıma dair kurumsal ayrıntılar...

1904 yılında kurulan Hull City, The Boulevard (Hull Rugby League Club'ın evi), Anlaby Road Cricket Ground ve Dairycoates'te dostluk maçları oynayarak kuruldu. Bir yıl sonra, Futbol Ligi'nin İkinci Bölümüne seçildiler.

Hull City'nin en büyük galibiyetleri

En Büyük Galibiyet: 11-1 - Carlisle United (H), Division Three (Kuzey), 14 Ocak 1939

Ev Sahibinden En Büyük Galibiyet: 11-1 - Carlisle United, Üçüncü Bölüm (Kuzey), 14 Ocak 1939

En Büyük Deplasman Galibiyeti: 8-2 v Stalybridge Celtic, FA Cup Birinci Tur, 26 Kasım 1932

Avrupa'nın En Büyük Zaferi: 2-1 v AS Trencin, Avrupa Ligi, 7 Ağustos 2014 ve v KSC Lokeren, Avrupa Ligi, 28 Ağustos 2014

Hull City nerenin takımı?

28 Haziran 1904 tarihinde Birleşik Krallık'ın en büyük yerleşim yeri olan kuzey İngiltere'deki Yorkshire'da kuruldu. Lakabı "Kaplanlar" olan kulübün renkleri ise kehribar ve siyah.

Hull City hangi ligde ve kaç puanda?

Lig Championship'te yer alan Hull City liginde 19. sırada ve 29 puana sahip.

Hull City maçları

İç saha maçlarını 24 bin 983 kişi kapasiteli Hull şehrinde bulunan KCOM Stadyumu'nda oynuyor. 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele eden Hull City, FA Cup'ta ise 2013-14 sezonunda Arsenal ile finalde karşılaşma başarısını elde etti. Takımın yaş ortalaması 24.8 olan takım, İngiltere Championship'te 19. sırada bulunuyor. Hull City'nin teknik direktörlüğünü ise 41 yaşındaki Kuzey İrlandalı çalıştırıcı Grant McCann yapıyor.

Hull City kulübünün tarihi başarıları

City'nin resmi sitesindeki bilgiye göre; 1956-57 sezonunun başında kendilerini Üçüncü Bölüm'de (Kuzey) buldu . 1958-59'da yükselmeyi başardılar ancak İkinci Bölüme dönüşleri kısa sürdü

1965-66'da rekor kıran bir sezon , Üçüncü Lig şampiyonluğu, 109 gol, 69 puan ve bir dizi diğer en iyi performansla sona erdi.1996-97 sezonunun başında 10 maçlık yenilmeyen bir lig, City'nin Ekim ayının başına kadar ilk altıda kaldığını gördü, ancak taraf Noel'e kadar orta sıralara doğru sürüklendi. Tigers, Whitby Town'a karşı olağanüstü bir ilk tur tekrarının ardından FA Cup'ın ikinci turuna yükseldi.

Tarihi dönemeç

City'nin ilk dokuz lig maçından sadece ikisini kazandığı 2009/10 sezonuna hayal kırıklığı yaratan bir başlangıçtan sonra , baskı artmaya başladı ve Başkan Duffen istifasını verdi. Yerine kimin geçeceği konusunda spekülasyonlar başladı ve Adam Pearson, Derby County'de istifasını verdikten sonra Doğu Yorkshire'a dönüşün açık favorisi olarak ortaya çıktı. 2 Kasım Pazartesi günü Pearson, City'nin yeni İcra Kurulu Başkanı olarak onaylandı.

Kulüp başarıları şöyle:

Şampiyona/İkinci Lig:

İkinciler: 2012/13

Play-off kazananları: 2007/08, 2015/16

Lig Bir/Üçüncü Lig:

Şampiyonlar: 1965/66, 2020/21

İkinciler: 1958/59, 2004/05

Tanıtılan: 1984/85

Lig İki/Dördüncü Lig:

İkinciler: 1982/83, 2003/04

Üçüncü Lig Kuzey:

Şampiyonlar: 1932/33, 1948/49

FA Kupası:

İkinciler: 2014

Futbol Ligi Kupası:

Yarı finalistler: 2016/17

Futbol Ligi Kupası:

İkinciler: 1984

Watney Kupası:

İkinciler: 1973 .