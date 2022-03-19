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TIMETURK / SPOR / Hull City - Luton Town maçı canlı yayınlanacak mı?

Hull City - Luton Town maçı canlı yayınlanacak mı?

İngiltere Championship'te mücadele eden ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City kendi saha ve seyircisi önünde Luton Town' u konuk ediyor. Peki Hull City - Luton Town maçı canlı yayınlanacak mı?

29 Dakika Önce
2022-03-19 16:38:49
Hull City - Luton Town maçı canlı yayınlanacak mı?

İngiltere Championship'te mücadele eden ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City kendi saha ve seyircisi önünde Luton Town' u konuk ediyor. Peki Hull City - Luton Town maçı canlı yayınlanacak mı?

Hull City - Luton Town maçı bugün 18:00'da oynanacak.

Hull City - Luton Town maçı canlı yayınlanacak mı?

Hull City - Luton Town maçı Türkiye'de yayın yapan TV kanalların yayın akışında yer almıyor. .

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