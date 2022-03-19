Hull City - Luton Town maçı canlı yayınlanacak mı?

İngiltere Championship'te mücadele eden ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City kendi saha ve seyircisi önünde Luton Town' u konuk ediyor. Peki Hull City - Luton Town maçı canlı yayınlanacak mı?