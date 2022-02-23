Hull City kaçıncı sırada? Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City hangi ligde? TV8 ve Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı bir süredir İngiltere'de takım sahibi olmanın hayalini kuruyordu. Bu hayal Hull City takımının satın alınmasıyla geçtiğimiz aylarda gerçekleşmişti. Ancak Acun Ilıcalı ve Hull City için işler pek de iyi gitmiyor. Hull City aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle hem taraftarlarını hem de Acun Ilıcalı'yı üzdü. Başarısızlıkları telafi etmek için ise Acun Ilıcalı'nın kulübe yeni isimleri transfer edeceği öğrenildi. Peki Acun Ilıcalı Hull City'i kaça aldı?

Hull City kaçıncı sırada? Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City hangi ligde? sorusu spor severler tarafından oldukça fazla soruluyor. Türk televizyoncu ve yapımcı Acun Ilucalı tarafından satın alınan Hull City'de işler yolunda gitmişyor. Peş peşe puan kayıpları ile ligin sonlarına kadar düşen Hull City'de çıkış için bir formül aranıyor. Acun Ilıcalı'nın takıma yeni isimleri transfer edeceği de gelen iddialar arasında.

Hull City kaçıncı sırada?

Hull City'nin başında Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim var. Şota Arveladze takımın teknik direktörlüğünü yapıyor. Şota Arveladze yönetimindeki Hull City 7 karşılaşmada ise yalnızca 1 galibiyet alabildi. Hull City,34 puanla 20. sırada yer aldı. Hull City, küme düşme potasının 13 puan üzerinde yer alıyor.

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City hangi ligde?

Hull City İngiltere'de EFL Championship Ligi'nde mücadele ediyor. Premier League'den sonra İngiliz futbol ligi sistemindeki en yüksek ikinci seviye lig olan Championship'te 24 takım bulunuyor.

Acun Ilıcalı Hull City'i kaça aldı?

The Daily Mail'de yer alan habere göre; Türk televizyon devi Acun Ilıcalı, Hull City'i Assem Allam'dan 35.46 milyon euro (396.7 milyon TL) karşılığında almak üzere anlaşma sağladığı kaydedildi. 35.46 milyon euro'ya ek olarak Hull City'nin Premier Lig'e çıkması durumunda 23.6 milyon euro (264.4 milyon TL) daha ödeme yapacağı belirtildi.

Hull City hakkında

Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2021-22 sezonunda EFL Championship'te mücadele edecektir.

Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir.

Kulüp, iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyahtır.

2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele etti.

2021 yılında Türk iş insanı ve medya patronu Acun Ilıcalı, kulübü satın almak için görüşmelere başladı. Satın alım 19 Ocak 2022'de tamamlandı. .