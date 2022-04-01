Hull city - Huddersfield Town maçını canlı izle! İngiltere Championship

Acun Ilıca’nın sahibi olduğu Hull City kendi saha ve seyircisi önünde Huddersfield Town’u konuk ediyor. Peki nefeslerini kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?