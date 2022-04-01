Hull city - Huddersfield Town maçını canlı izle! İngiltere Championship
Acun Ilıca’nın sahibi olduğu Hull City kendi saha ve seyircisi önünde Huddersfield Town’u konuk ediyor. Peki nefeslerini kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-04-01 20:35:33
Acun Ilıca'nın sahibi olduğu Hull City kendi saha ve seyircisi önünde Huddersfield Town'u konuk ediyor. Peki nefeslerini kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Hull City -Huddersfield Town maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak.
Hull City -Huddersfield Town maçı hangi kanalda ?
Hull City - Huddersfield Town maçı beIN Sports Max 2'den canlı olarak izlenebilecek. .
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