Hull City galibiyetle başladı I Hull City Swensea City maç sonucu

Sadece Türkiye'de değil İngiltere'de de Acun Ilıcalı'nın İngiliz kulübünü alma işlemi futbol camiasında yankı bulmuştu. Hull City Son maçında da önemli bir performans sergiledi

Acun ılıcalının takımı almasıyla gündeme gelen ve yeni transfer haberleri ile dikkatleri üzerinde toplamaya devam eden İngiliz ekibi Hull City, İngiltere Championship'in 29'uncu haftasında Swensea City ile karşı karşıya geldi.

Teknik Direktör Şota Arveladze'nin ilk maçında Hull City rakibini 2-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanı daha hanesine yazdırdı.

Şota'nın ilk maçında Hull City'e galibiyeti getiren golleri Eaves ile Lewis-Potter kaydetti. Bu sonuçla birlikte Acun Ilıcalı'nın satın aldığı günden bu yana Hull City 3'te 3 yapmış oldu. Bu sonuçla birlikte Hull City puanını 32'ye yükseltmiş oldu.

Hull City'nin maliyeti ne kadardı?

Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi satın alması, Allam Ailesi'nin 11 yıldır süregelen tartışmalı yönetimine de son verdi.

Aktarılan yeni bilgilere göre Ilıcalı ve Allam arasındaki anlaşmanın tutarı 24 milyon avro idi.

Sadece Türkiye'de değil İngiltere'de de satın alma işlemi futbol camiasında yankı bulmuştu.

Acun Ilıca'nın takıma yeni isim katma çabaları ise gerek teknik ekipte gerekse futbolcu bazında ise devam ediyor.

Hemen hergün Hull City takımının radarında bulunduğu iddiası kapsamında bulunan futbolcularla ilgili haberler de çıkmaya devam ediyor... .