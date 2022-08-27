DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,1699 ₺

EURO

18,1252 ₺

ALTIN

1.015,90 ₺

BİST

3.146,10 ₺

TIMETURK / SPOR / Hull City - Coventry maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI

Hull City - Coventry maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI

İngiltere Championship'in 6.haftasında Acun Ilıca'nın sahibi olduğu Hull City kendi taraftarı önünde Coventry'i konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu mücadeleyi ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Hull City - Coventry maçı hakkında araştırma yapıyor. Peki Hull City - Coventry maçı canlı yayınlanacak mı? Hangi kanalda?

19 Saat Önce
2022-08-27 09:55:11
Hull City - Coventry maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI

İngiltere Championship'in 6.haftasında Ozan Tufan'ın formasını giydiği Hull City kendi taraftarı önünde Coventry'i konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu mücadeleyi ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Hull City - Coventry maçı hakkında araştırma yapıyor. Peki Hull City - Coventry maçı canlı yayınlanacak mı? Hangi kanalda?

Hull City - Coventry maçı ne zaman, saat kaçta?

Championship'in 6.haftasında Ozan Tufan'ın formasını giydiği Hull City kendi taraftarı önünde Coventry'i ağırlıyor. Bu zorlu müsabaka bugün saat 17:00'da oynanacak.

Hull City - Coventry maçı canlı yayınlanacak mı? Hangi kanalda?

Hull City - Coventry maçı ülkemizde yayın yapan televizyon kanalların yayın akışında yer almıyor.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş