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TIMETURK / SPOR / Hull City - Cardiff City maçı canlı yayınlanacak mı?

Hull City - Cardiff City maçı canlı yayınlanacak mı?

İngiltere Championship'in 42.haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City kendi saha ve seyircisi önünde Cardiff City'i konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu mücadelenin televizyon ekranlarından canlı yayınlanıp yayınlanmayacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Hull City - Cardiff City maçı canlı yayınlanacak mı?

2 Saat Önce
2022-04-15 16:09:23
Hull City - Cardiff City maçı canlı yayınlanacak mı?

İngiltere Championship'in 42.haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City kendi saha ve seyircisi önünde Cardiff City'i konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu mücadelenin televizyon ekranlarından canlı yayınlanıp yayınlanmayacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Hull City - Cardiff City maçı canlı yayınlanacak mı?

Hull City - Cardiff City maçı hangi gün ve saatte?

Hull City - Cardiff City maçı 15 Nisan Cuma günü saat 17:00'da oynanacak.

Hull City - Cardiff City maçı canlı yayınlanacak mı?

Hull City - Cardiff City İngiltere Championship'in 42.haftasında karşılaşıyor. Bu zorlu mücadele ülkemizde yayın yapan televizyon kanalların yayın akışında yer almıyor. Bu yüzden futbol severler Türkiye'de yayın yapan televizyon kanallarından bu zorlu mücadeleyi canlı olarak takip edemeyecekler.  .

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