Hollanda - Norveç maçı canlı yayınlanacak mı?
Dünya Kupası Avrupa elemelerinde grubumuzda yer alan Hollanda kendi sahasında Norveç'i ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2021-11-16 11:26:44
Dünya Kupası Avrupa elemelerinde grubumuzda yer alan Hollanda kendi sahasında Norveç'i ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
HOLLANDA - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Hollanda - Norveç, 2022 Dünya Kupasi Eleme grubu maçı, 16.11.2021 Pazartesi bugün saat 22.45'te oynanacak.
HOLLANDA - NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?
Hollanda - Norveç maçı S Sport platformundan yayınlanacak
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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