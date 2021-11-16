Türkiye 2022 Dünya Kupası elemeleri G grubunda son maçında Karadağ ile karşılaşacak. Türk Milli Takımı'nın dünya kupasına katılma olasılığını araştıran taraftarlar Hollanda Norveç'i yenerse Türkiye dünya kupasına gider mi? Türkiye Karadağ'ı yenerse gruptan çıkar mı? Türkiye dünya kupasına nasıl gider? sorularına yanıt arıyor. Hollanda son maçında Karadağ ile berabere kalması Türkiye'nin dünya kupasına direkt katılma olasılığını artırdı. İşte Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası'na katılma olasılıkları...

Türkiye 2022 Dünya Kupası elemeleri G grubunda son maçında Karadağ ile karşılaşacak. Türk Milli Takımı'nın dünya kupasına katılma olasılığını araştıran taraftarlar Hollanda Norveç'i yenerse Türkiye dünya kupasına gider mi? Türkiye Karadağ'ı yenerse gruptan çıkar mı? Türkiye dünya kupasına nasıl gider? sorularına yanıt arıyor. Hollanda son maçında Karadağ ile berabere kalması Türkiye'nin dünya kupasına direkt katılma olasılığını artırdı. Grup maçlarında Türkiye 4. sırada bulunan Karadağ ile karşılaşacak. Hollanda ise grubun 3. sırasında bulunan Norveç ile karşılaşacak. Hollanda, Türkiye ve Norveç'in son maçlarda dünya kupasına doğrudan katılma şansı bulunuyor.

Dünya Kupası G grubunda düğüm bu akşam çözülecek. Türkiye Karadağ ile karşılaşırken Hollanda da Norveç ile karşılaşacak. Hollanda, Türkiye ve Norveç'in doğrudan Dünya Kupası'bna katılma şansları devam ediyor. Gecenin sonunda alınan sonuçlara bakılarak hangi takımın doğurdan Dünya Kupası'na katılacağı, hangi takımın ise ikinci olacağı belli olacak. Milli Takım'ı Dünya Kupası'nda görmenin hayalini kuran taraftarlar gruptan çıkmanın olasılıklarını hesaplamaya başladı bile. Peki Hollanda Norveç'i yenerse Türkiye dünya kupasına gider mi? Türkiye Karadağ'ı yenerse gruptan çıkar mı?

Hollanda Norveç'i yenerse Türkiye dünya kupasına gider mi?

Hıollanda Norveç'i yenmesi durumunda Türkiye'nin doğrudan Dünya Kupası'na katılma ihtimali kalmıyor. Böyle bir durumda Hollanda grubu lider bitirmeyi garantilemiş oluyor. Ancak grup ikinciliği konusunda Türkiye Karadağ'ı yenerse Norveç'in üstünde yer alır.

Türkiye Karadağ'ı yenerse gruptan çıkar mı?

Türkiye gruplarda 18 puanla 2. sırada yer alıyor. Lider Hollanda'nın ise 20 puanı var. Norveç'in de 18 puanı bulunuyor ancak Türkiye bir averaj ile Norveç'in üstünde yer alıyor. Türkiye Karadağ'ı yenerse, Hollanda-Norveç maçının sonucuna bakılacak. Hollanda Norveç maçının sonucu Türkiye'nin dünya kupasına katılıp katılamamasını doğrudan ilgilendiriyor. Norveç Hollanda'yı deplasmanda mağlup etse bile genel averaja bakılacak. Türkiye tek farklı galip gelirse, Norveç'in Hollanda'yı en az 3 farkla mağlup etmesi gerekecek. Bu durumda Hollanda elenirken, Türkiye play-off oynayacak. Play-off'lara 10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nden gelecek 2 takım katılacak. 12 takımın yer aldığı elemelerde iki turu da geçen 3 takım 2022 Katar Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

Türkiye Dünya Kupası'na doğrudan direkt nasıl gider?

Türkiye kazanır, Hollanda kaybederse, A Milli Takım genel averajda Norveç'i geçmesi durumunda direkt olarak 2022 Katar Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Hollanda Norveç'e yenilirse ve Türkiye'de rakibi Karadağ'ı yenerse Norveç ile Türkiye arasındaki averaja bakılacak. Türkiye averaj üstünlüğünü koruyabilirse doğrudan Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

Türkiye 2022 Dünya Kupası G Grubu elemelerinde oynadığı 9 maçta 18 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor. Grupta birincilik 20 puanla Hollanda'da bulunuyor. Türkieye'nin lider konumda bulunan Hollanda ile arasında 2 puan bulunuyor. 3. sırada ise yine 18 puanla Norveç bulunuyor. Türkiye grubun 4. sırasında yer alan Karadağ ile son maçına çıkacak. Hollanda ise grubun 2. sırasında bulunan Norveç ile karşılaşacak.

2022 Dünya Kupası elemeleri G Grubu puan durumu?

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