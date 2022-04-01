Hollanda Eredivisie'de 27. haftanın görünümü!

Hollanda Eredivisie'de 227.hafta heyecanı yaşanıyor. Spor yorumcusu Burak Zihni Hollanda Ligi'nin 27.haftasını analiz etti.

Hollanda Ligi'nin yakında takip eden futbol yorumcusu Burak Zihni 27.hafta maçlarını Timetürk'e değerlendirdi.

Hollanda'da heyecan sürüyor

Avrupa'nın önemli ligleri arasında bulunan Eredivisie'de şampiyonluk yarışı kıran kırana sürüyor. Milli aranın ardından devam edecek zorlu rekabette lider Ajax'ın 66, PSV'nin ise 64 puanı bulunuyor. İki takım da bu hafta zorlu mücadelelerde rakiplerini yenerek sahadan zaferle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Küme düşme hattı ise ateşten gömlek. Birbirinden kritik 90 dakikalar futbol severleri bekliyor.

Ajax ve PSV'nin kıran kırana süren şampiyonluk yarışına sahne olan Hollanda ligi Eredivisie'de 29'uncu hafta yarın başlıyor. Gurbetçi futbolcularımızın da forma giydiği takımlarında çıkacakları karşılaşmalar öncesinde hem üst grup hem alt sıralar hem de Avrupa mücadelesi tüm hızıyla devam edecek. Orkun Kökçü'lü Feyenoord Görkem Sağlam'lı Willem II'yi ağırlayacak. Sinan, Bilal, Rohat ve Melih'in oynadığı Heracles Almelo da Fortuna Sittard'a konuk olacak. Ali Akman ve Elayis Tavşan'lı NEC Nijmegen SC Cambuur deplasmanında 3 puan arayacak.

Orkun Görkem'e karşı

Bu sezon oynadığı futbolla lige damga vuran ve Avrupa'nın birçok takımının transfer listesine adını yazdıran Orkun Kökçü, Willem II'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Görkem Sağlam'ı ağırlıyor. De Klassieker'de Ajax'a yenilen Rotterdam ekibi sahadan 3 puanla ayrılarak Twente'nin kendisini geçme ihtimalini ortadan kaldırmak amacında. Tilbur temsilcisi ise ligde kalabilmek adına kalan haftalarda en yüksek puanları alabilmek adına sahaya çıkacak. Küme düşme hattının sadece 2 puan üstünde bulunan kulüp deplasmandan zaferle dönmek amacında.

Ajax Groningen deplasmanında

Milli ara öncesinde Benfica'ya yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenip hayal kırıklığı yaratan Ajax'ta gözler şampiyonluğa çevrildi. Amsterdam ekibi ensesinde hissettiği PSV'nin sadece 2 puan önünde ve yaşanacak bir kaza lideri değiştirebilir. Başkent temsilcisinde en önemli isimlerden Antony, Feyenoord maçında gördüğü kart nedeniyle cezalı. Jürrien Timber ve Lisandro Martinez ise sakat. Yeşil beyazılar ise son haftalardaki formunu yükseltmek ve hedef maçlardan birinde taraftarına 3 puan hediye etmeyi hedefliyor.

İki Türk SC Cambuur'un konuğu

Hollanda adına attığı 2 golle yeniden gündeme oturan Elayis Tavşan ve Ali Akman'ın forma giydiği NEC Nijmegen bu hafta SC Cambuur'e konuk oluyor. İki ekip de bu sezon yükseldiği Eredivisie'de iyi işlere imza attı ve beklenenin üzerinde konuma sahipler. Karşılaşmada gözler iki Türk oyuncuda olacak. Gerlander temsilcisi eğer karşılaşmadan galip ayrılırsa rakibinin üstüne çıkacak. Sarı siyahlılar zaman zaman değişen performansına rağmen çok iyi karşılaşmalar oynadı ve sahadan galip ayrılmak istiyorlar.

PSV için kader haftası olabilir

Son 3 maçında toplam 10 gol atan ve kalesini rakiplere başaran PSV ise haftayı Twente deplasmanında geçirecek. Ligde 4. sırada bulunan rakibine karşı zorlu bir mücadeleye çıkacak PSV, Ajax'ı takibini sürdürmek için sahada olacak. Enschede temsilcisi ise Avrupa kupalarında yer alabilme şansını artıramak ve Feyenoord'un olası kaybı sonrasında 3. basamağa çıkmayı istiyor. Zorlu karşılaşmada en güven duydukları nokta ise taraftarları.

Eredivisie'de haftanın maçları şöyle;

Yarın

17.30 Groningen – Ajax

19.45 Twente – PSV

21.00 AZ – Vitesse

21.00 RKC Waalwijk – Utrecht

22.00 Feyenoord – Willem II

Pazar

13.15 PEC Zwolle – Go Ahead Eagles

15.30 Sparta Rotterdam – Heerenveen

15.30 Fortuna Sittard – Heracles

17:45 Cambuur – NEC Nijmegen .