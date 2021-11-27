Hollanda'da Ali Akman rüzgarı! Gollerine devam ediyor

Hollanda temsilcisi Nijmegen'de top koşturan Ali Akman gollerine kaldığı yerden devam ediyor.

Bursaspor altyapısından yetişen 19 yaşındaki genç golcü Ali Akman, Hollanda'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun ortasında Bursaspor yönetimi ile yaşadığı anlaşmazlık sonrasında kadro dışı kalan Ali Akman, yaz aylarında Bundesliga ekibi Frankfurt'a imza atmıştı.



Henüz 19 yaşındaki genç golcü, NEC Nijmegen formasıyla 13 maça çıktı ve 5 gol atmayı başardı. Son oynanan Cambuur maçında da takımının 2. golünü atan Ali, Elayis Tavsan ile birlikte takımın en golcü ismi oldu.



NEC Nijmegen taraftarlarını da memnun eden bir performans gösteren Ali Akman'ın performansını sürdürdüğü takdirde milli takımda forma giyme şansı da bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.