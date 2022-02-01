Henry Onyekuru için neredeyse 2 katını istediler

Henry Onyekuru bir kez daha Türk ekiplerinin kıskacında. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'in Henry Onyekuru için Olympiakos'a 2,5 milyon euro teklif ettiği, Yunan ekibinin ise 4,5 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.

Olympiakos'da gözden çıkarılan Henry Onyekuru, yeniden Türkiye'nin yolunu tutabilir. Yunan basını Henry Onyekuru için Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın devrede olduğunu yazdı.

OLYMPIAKOS'UN HENRY ONYEKURU PLANI

Olympiakos'a büyük umutlarla transfer olan ancak eski günlerinden bir hayli uzak performans sergileyen Onyekuru için Yunan temsilcisi son kararını verdi. Buna göre Olympiakos, Türkiye'den gelecek teklifi ilgiyle bekliyor ancak hatrı sayılır bir bonservis talep ediyorlar. Öte yandan Olympiakos'un belirlediği şartlarda kiralık sözleşme teklif edildiği taktirde hayır denilmeyecek.

BAŞAKŞEHİR 2.5 VERDİ, OLYMPIAKOS 4,5 İSTEDİ

Sportime'ın haberine göre Medipol Başakşehir, Henry Onyekuru için Olympiakos'a 2,5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Teklifi reddeden Yunan ekibi 4,5 milyon euro istedi.

BONSERVİSİNE 4,5 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ

Aspire'de profesyonel kariyerine başlayan Henry Onyekuru daha sonra sırasıyla KAS Eupen, Everton, RSC Anderlecht, Galatasaray, Monaco ve Olympiakos formaları giydi. Tecrübeli futbolcu 3 kez Galatasaray'a kiralandı. Öte yandan Olympiakos, Henry Onyekuru için Monaco'ya 4 milyon 500 bin euro bonservis ödedi.

GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Galatasaray'da oynadığı dönemde de performansıyla dikkat çeken Henry Onyekuru hücumun her bölgesinde forma giyebiliyor. Tecrübeli futbolcu şu ana kadar 16 kez Nijerya Milli Takımı'nda oynadı. Henry Onyekuru bu müsabakalarda 2 gol attı. .